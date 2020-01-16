Милованов назвал Гончарука "лучшим премьером в истории Украины"
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Министр экономики рассказал, о состоянии экономики Украины, которое является "лучшим за годы".
"Состояние экономики лучшее за годы. Сейчас экономика Украины растет высокими темпами - в II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе", - подчеркнул министр.
Укрепление обменного курса и накопления международных резервов (до 7-летнего максимума - $25 млрд) отражают стремительное улучшение оценки украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшение состояния текущего счета платежного баланса.
"Дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 года сократился до 3,4 млрд долл США (с 4.2 млрд долл США за 11 месяцев 2018 года), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до 2,5 млрд долларов за этот же период", - приводит аргументы министр ", - написал Милованов.
Милованов рассказал о правительственной экономической стратегии. По его словам, правительство верит в структурные реформы, рыночную экономику и инвестиции. Краткосрочный рост придет из-за увеличения внутренних и внешних инвестиций. Средне- и долгосрочный рост обеспечивается структурными реформами. Прежде всего, в трех ключевых направлениях - рынок труда, рынок капитала и рынок земли.
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