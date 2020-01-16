 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМилованов назвал Гончарука "лучшим премьером в истории Украины"

Милованов назвал Гончарука "лучшим премьером в истории Украины"


фото: zik
Министр экономики Тимофей Милованов поддержал премьер-министра Алексея Гончарука после скандала со слитыми в сеть записями и привел факты, которые, по его мнению, доказывают, что Гончарук лучший премьер

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", - написал Милованов.
Он отметил, что сейчас происходит "наезд" на премьера от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека.

Министр экономики рассказал, о состоянии экономики Украины, которое является "лучшим за годы".

"Состояние экономики лучшее за годы. Сейчас экономика Украины растет высокими темпами - в II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе", - подчеркнул министр.

Укрепление обменного курса и накопления международных резервов (до 7-летнего максимума - $25 млрд) отражают стремительное улучшение оценки украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшение состояния текущего счета платежного баланса.

"Дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 года сократился до 3,4 млрд долл США (с 4.2 млрд долл США за 11 месяцев 2018 года), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до 2,5 млрд долларов за этот же период", - приводит аргументы министр ", - написал Милованов.

Милованов рассказал о правительственной экономической стратегии. По его словам, правительство верит в структурные реформы, рыночную экономику и инвестиции. Краткосрочный рост придет из-за увеличения внутренних и внешних инвестиций. Средне- и долгосрочный рост обеспечивается структурными реформами. Прежде всего, в трех ключевых направлениях - рынок труда, рынок капитала и рынок земли.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать