Microsoft представила новый браузер
Об этом сообщает The Verge.
Как отмечает издание, версия браузера теперь доступна для скачивания всем. Новый браузер запустили через год после того, как производитель программного обеспечения объявил о своих планах перехода на Chromium.
Сначала Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но обычные потребители также смогут загрузить и установить его вручную.
Несмотря на то, что Edge Chromium уже доступен для загрузки, он пока запускается без некоторых привычных функций.
Например, синхронизация истории и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, однако такие вещи, как избранное, настройки, адреса/контактная информация и пароли будут синхронизироваться. Отсутствуют функции компания планирует предоставить позднее в этом году.
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