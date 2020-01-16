Microsoft представила новый браузер

16 января, 2020, 15:50

Компания Microsoft официально выпустила новый браузер Edge Chromium для платформ Windows и macOS

Об этом сообщает The Verge.

Как отмечает издание, версия браузера теперь доступна для скачивания всем. Новый браузер запустили через год после того, как производитель программного обеспечения объявил о своих планах перехода на Chromium.

Сначала Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но обычные потребители также смогут загрузить и установить его вручную.

Несмотря на то, что Edge Chromium уже доступен для загрузки, он пока запускается без некоторых привычных функций.

Например, синхронизация истории и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, однако такие вещи, как избранное, настройки, адреса/контактная информация и пароли будут синхронизироваться. Отсутствуют функции компания планирует предоставить позднее в этом году.

