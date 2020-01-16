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Espreso.tvОбществоMicrosoft представила новый браузер

Microsoft представила новый браузер


фото: theregister
Компания Microsoft официально выпустила новый браузер Edge Chromium для платформ Windows и macOS

Об этом сообщает The Verge.

Как отмечает издание, версия браузера теперь доступна для скачивания всем. Новый браузер запустили через год после того, как производитель программного обеспечения объявил о своих планах перехода на Chromium.

Сначала Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но обычные потребители также смогут загрузить и установить его вручную.

Несмотря на то, что Edge Chromium уже доступен для загрузки, он пока запускается без некоторых привычных функций.

Например, синхронизация истории и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, однако такие вещи, как избранное, настройки, адреса/контактная информация и пароли будут синхронизироваться. Отсутствуют функции компания планирует предоставить позднее в этом году.
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