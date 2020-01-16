Курил, когда писал докторскую, - Милованов рассказал об опыте употребления конопли
Интервью с Тимофеем Милованов в эфире программы "HARD с Влащенко" вышло на телеканале " ZIK ".
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что он курил марихуану во время пребывания в США, но это не является его слабостью.
"Семь раз. Ну, до десяти, может, шесть. (Последний употреблял. - Ред.) в 2004 году, когда докторскую писал. Но это не является слабостью. Там все курят, во-первых. Во-вторых, сегодня это уже вообще легализовали ", - рассказал Милованов.
Министр не смог четко выловить мнению об отношении к легализации легких наркотиков.
"Вы знаете, был (имеется в виду был" за "), но не уверен", - добавил Милованов. Он аргументировал это тем, что видел видео по телевидению, где рассказывали, что употребление легких наркотиков делало более вероятным переход на тяжелые, в частности героин.
- Напомним, ранее Милованов на упреки Коломойского ответил, что он дебил , и этого не скрывает
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