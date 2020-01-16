Кулеба заявил об "осторожном оптимизме" в отношениях Украины и Венгрии
Об этом сообщает Укринформ .
"Венгрия сейчас не является проблемой в наших отношениях с НАТО, Венгрией у нас сейчас есть осторожный оптимизм. С начала года некоторые вещи произошли, которые дают нам возможность рассчитывать на дальнейшие совместные шаги - и Украины, и Венгрии - по урегулированию той ситуации, которая сложилась ", - сказал чиновник.
По его словам, он ждет встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто, во время которой обсудят не только развитие торговли, но и пути "выхода из ситуации, в которой мы уже два года находимся".
Кулеба отметил, что не отходит от позиции защиты интересов Украины.
"Это не будет возврата в ту ситуацию, которая существовала до принятия Верховной Радой закона об образовании. Но надо искать компромиссы. Безусловно будем искать и идти на компромиссы, и ожидаем, что и венгерская сторона так же будет идти на компромиссы. Нам нужно общее решение как учтет интересы обеих сторон ", - сказал он.
30 октября 2019 Венгрия заблокировала совместное заявление НАТО по Украине через "невыполнение Киевом требований Будапешта по венгерского меньшинства Закарпатской области".
Однако затем, в последнюю минуту, Будапешт разблокировал совместное заявление послов стран НАТО Украине после того, как в текст документа внесли венгерские поправки.
В 2017 году в Украине вступил в силу закон об образовании. Согласно новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.
Официальный Будапешт расценил изменения относительно языка образовательного процесса как нарушение гуманитарных прав венгров, проживающих на территории Украины. Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратилась к Альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти