Кулеба заявил об "осторожном оптимизме" в отношениях Украины и Венгрии

16 января, 2020, 10:27

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Венгрией

Об этом сообщает Укринформ .

"Венгрия сейчас не является проблемой в наших отношениях с НАТО, Венгрией у нас сейчас есть осторожный оптимизм. С начала года некоторые вещи произошли, которые дают нам возможность рассчитывать на дальнейшие совместные шаги - и Украины, и Венгрии - по урегулированию той ситуации, которая сложилась ", - сказал чиновник.

По его словам, он ждет встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто, во время которой обсудят не только развитие торговли, но и пути "выхода из ситуации, в которой мы уже два года находимся".

Кулеба отметил, что не отходит от позиции защиты интересов Украины.

"Это не будет возврата в ту ситуацию, которая существовала до принятия Верховной Радой закона об образовании. Но надо искать компромиссы. Безусловно будем искать и идти на компромиссы, и ожидаем, что и венгерская сторона так же будет идти на компромиссы. Нам нужно общее решение как учтет интересы обеих сторон ", - сказал он.

30 октября 2019 Венгрия заблокировала совместное заявление НАТО по Украине через "невыполнение Киевом требований Будапешта по венгерского меньшинства Закарпатской области".

Однако затем, в последнюю минуту, Будапешт разблокировал совместное заявление послов стран НАТО Украине после того, как в текст документа внесли венгерские поправки.

В 2017 году в Украине вступил в силу закон об образовании. Согласно новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.

Официальный Будапешт расценил изменения относительно языка образовательного процесса как нарушение гуманитарных прав венгров, проживающих на территории Украины. Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратилась к Альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".