 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКулеба заявил об "осторожном оптимизме" в отношениях Украины и Венгрии

Кулеба заявил об "осторожном оптимизме" в отношениях Украины и Венгрии


фото: rbc.ua
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Венгрией

Об этом сообщает Укринформ .

"Венгрия сейчас не является проблемой в наших отношениях с НАТО, Венгрией у нас сейчас есть осторожный оптимизм. С начала года некоторые вещи произошли, которые дают нам возможность рассчитывать на дальнейшие совместные шаги - и Украины, и Венгрии - по урегулированию той ситуации, которая сложилась ", - сказал чиновник.

По его словам, он ждет встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто, во время которой обсудят не только развитие торговли, но и пути "выхода из ситуации, в которой мы уже два года находимся".

Кулеба отметил, что не отходит от позиции защиты интересов Украины.

"Это не будет возврата в ту ситуацию, которая существовала до принятия Верховной Радой закона об образовании. Но надо искать компромиссы. Безусловно будем искать и идти на компромиссы, и ожидаем, что и венгерская сторона так же будет идти на компромиссы. Нам нужно общее решение как учтет интересы обеих сторон ", - сказал он.

30 октября 2019 Венгрия заблокировала совместное заявление НАТО по Украине через "невыполнение Киевом требований Будапешта по венгерского меньшинства Закарпатской области".

Однако затем, в последнюю минуту, Будапешт разблокировал совместное заявление послов стран НАТО Украине после того, как в текст документа внесли венгерские поправки.

В 2017 году в Украине вступил в силу закон об образовании. Согласно новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.

Официальный Будапешт расценил изменения относительно языка образовательного процесса как нарушение гуманитарных прав венгров, проживающих на территории Украины. Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратилась к Альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

15 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать