Криптобиржа Binance открыла счет в украинском банке
Об этом сообщила пресс служба Министерства цифровой трансформации на официальной Facebook-странице.
Таким образом украинцы смогут покупать и продавать виртуальные активы, а криптобиржа будет платить в бюджет налоги от операций с криптоактивамы.
В октябре 2019 года межфракционное депутатское объединение Blockchain4Ukraine представило два законопроекты и одну поправку для легализации криптовалют и внедрение блокчейна в госреестры страны. Один из законопроектов вводит в законодательство термины, связанные с криптоактивамы, и налоги на операции с ними.
Министерство и Binance в ноябре прошлого года подписали меморандум, предусматривающий помощь Binance по легализации виртуальных активов и криптовалют в Украине.
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