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Espreso.tvОбществоКриптобиржа Binance открыла счет в украинском банке

Криптобиржа Binance открыла счет в украинском банке


фото: happycoin
Один из крупнейших международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют Binance открыл счет в украинском банке IBOX Bank

Об этом сообщила пресс служба Министерства цифровой трансформации на официальной Facebook-странице.

Таким образом украинцы смогут покупать и продавать виртуальные активы, а криптобиржа будет платить в бюджет налоги от операций с криптоактивамы.

В октябре 2019 года межфракционное депутатское объединение Blockchain4Ukraine представило два законопроекты и одну поправку для легализации криптовалют и внедрение блокчейна в госреестры страны. Один из законопроектов вводит в законодательство термины, связанные с криптоактивамы, и налоги на операции с ними.

Министерство и Binance в ноябре прошлого года подписали меморандум, предусматривающий помощь Binance по легализации виртуальных активов и криптовалют  в Украине.

 

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