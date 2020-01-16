Конец торговой войны: США и Китай согласовали первую часть торгового соглашения
Об этом сообщает The New York Times.
Пакт призван открыть китайские рынки для большего количества американских компаний, увеличить экспорт сельскохозяйственных и энергетических ресурсов и обеспечить лучшую защиту американских технологий и коммерческих тайн.
В свою очередь Китай обязался приобрести дополнительные американские товары и услуги на сумму $ 200 млрд до 2021 года и снизить часть пошлин, которые он наложил на американские товары.
Впрочем соглашение сохраняет главную часть пошлин, которые Трамп наложил на китайские товары на сумму $ 360 млрд, а также сохраняет угрозу дополнительного наказания, если Пекин не будет придерживаться условий соглашения.
"Сегодня мы делаем важный шаг, который никогда раньше не делался с Китаем в направлении будущего справедливой и взаимной торговли с Китаем", - сказал Трамп на церемонии в Белом доме. "Вместе мы исправляем ущерб прошлого".
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Напомним, с 6 июля 2018 года действуют 25% -ные пошлины на товары из Китая стоимостью $ 50 млрд в год (и соответствующие меры Пекина на них). С сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $ 200 млрд по ставке 10% с намерением повысить ее до 25% с начала следующего года.
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США приняли решение перенести введение пошлин на китайские товары на 1 марта 2019 года.
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В марте США решили не отменять пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР.
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В Международном валютном фонде считают , что из-за торговой войні, которую начала администрация президента США Дональда Трампа, рост мировой экономики начал замедляться.
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