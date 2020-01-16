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Espreso.tvОбществоКонец торговой войны: США и Китай согласовали первую часть торгового соглашения

Конец торговой войны: США и Китай согласовали первую часть торгового соглашения


фото: ap
Президент США Дональд Трамп подписал первую часть торгового соглашения с Китаем, которое призвано завершить раздел затяжной и экономически пагубной борьбы между странами

Об этом сообщает The New York Times.

Пакт призван открыть китайские рынки для большего количества американских компаний, увеличить экспорт сельскохозяйственных и энергетических ресурсов и обеспечить лучшую защиту американских технологий и коммерческих тайн.

В свою очередь Китай обязался приобрести дополнительные американские товары и услуги на сумму $ 200 млрд до 2021 года и снизить часть пошлин, которые он наложил на американские товары.

Впрочем соглашение сохраняет главную часть пошлин, которые Трамп наложил на китайские товары на сумму $ 360 млрд, а также сохраняет угрозу дополнительного наказания, если Пекин не будет придерживаться условий соглашения.

"Сегодня мы делаем важный шаг, который никогда раньше не делался с Китаем в направлении будущего справедливой и взаимной торговли с Китаем", - сказал Трамп на церемонии в Белом доме. "Вместе мы исправляем ущерб прошлого".

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