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Espreso.tvОбществоКлимкин стал руководителем программы европейских исследований в Украинском институте будущего

Климкин стал руководителем программы европейских исследований в Украинском институте будущего

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин будет руководить программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего

Об этом говорится на сайте института.

Целью программы будет системное моделирование вызовов, стоящих перед Украиной в сферах безопасности и внешней политики, подготовка сценариев и стратегических рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов.

Основными направлениями исследований будут противодействие российской агрессии против Украины, Черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство.

В своих исследованиях программа будет полагаться как на собственную команду экспертов, которые имеют многолетний опыт в сферах безопасности и внешней политики, так и на взаимодействие с ведущими мировыми исследовательскими центрами, неправительственными организациями и представителями бизнес-сообщества.

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