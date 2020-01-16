Хакерская атака на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95": МВД пригласит специалистов ФБР для расследования

16 января, 2020, 15:13

Министерство внутренних дел дало официальную позицию относительно хакерской атаки на сайты нескольких украинских компаний

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area1, обнаружившей признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.