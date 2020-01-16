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Espreso.tvОбществоХакерская атака на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95": МВД пригласит специалистов ФБР для расследования

Хакерская атака на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95": МВД пригласит специалистов ФБР для расследования


фото: nv.ua
Министерство внутренних дел дало официальную позицию относительно хакерской атаки на сайты нескольких украинских компаний

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area1, обнаружившей признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

  • Недавно ряд американских СМИ, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности "Burisma Holdins" и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершенная спецслужбами РФ.
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