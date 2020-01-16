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Espreso.tvОбществоКак будут контролировать переводы денег ФЛП с бизнес-счета на личный: объяснение ПриватБанка

Как будут контролировать переводы денег ФЛП с бизнес-счета на личный: объяснение ПриватБанка


фото: ekrd.com.ua
Порядок использования бизнес-счетов физических лиц-предпринимателей для собственных нужд носит технический уточняющий характер и не содержит изменений по существу для предпринимателей

Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на объяснение прессслужбы ПриватБанка.

В ПриватБанке отметили, что операции по счетам ФЛП выполняются только с учетом ограничений, установленных Положением о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием ( постановление НБУ от 05.11.2014 № 705 ) и Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины ( постановление НБУ от 29.12.2017 № 148 ).

"Ограничений по выплате чистого дохода ФЛП, в том числе через банкомат с помощью корпоративной карточки нет", - указывается в разъяснении НБУ.

Чтобы использовать свой доход для собственных нужд в безналичной форме, ООО должен свой доход перевести на личный счет. Но, если предприниматель не предоставит подтверждение об уплате налогов и сборов, отсутствие задолженности по ним, он не сможет осуществить такой перевод. Именно этот момент вызвал бурную дискуссию в обществе.

В НБУ поянилы, что для этого нужно, заполняя в расчетном документе реквизит "Назначение платежа" полную информацию о платеже, указать об отсутствии у него налогового долга (требование пункта 3.7 главы 3 Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением правления НБУ от 21.01.2004 № 22).

Как отметили в ПриватБанке, контроль за уплатой налогов и сборов, и применение предусмотренных законом штрафов за нарушение налогового законодательства возложен на контролирующие органы, в соответствии со статьей 191 Налогового кодекса Украины.

"Банки не относятся к ним", - подчеркнули в пресс-службе банка.

Кроме того, согласно вышеупомянутой инструкции НБУ № 22, банк не несет ответственности за достоверность содержания платежного поручения, оформленного клиентом, а также за полноту и своевременность уплаты клиентом налогов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

"Ответственность за соответствие информации, указанной в платежном поручении, сути операции, по которой осуществляется перевод, несет плательщик, а в случае ее несоответствия должен возмещать банку нанесенный вследствие этого ущерб", - сказали в ПриватБанке.

В банке отметили, что ФОПы могут проверить наличие или отсутствие у себя долгов на сайте Государственной налоговой службы.

"Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем: банк не должен ничего менять в своих процессах; контроль платежей осуществляется банком только в соответствии с требованиями, которые были установлены постановлениями НБУ № 705 (для операций с карточками) и 148 (для кассовых операций); ответственность за своевременную уплату налогов возложена на налогоплательщика (клиент). Контроль за уплатой налогов - на контролирующие органы (налоговые инспекции) ", - резюмировали в ПриватБанке.

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