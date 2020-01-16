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Espreso.tvОбществоГривня поднялась на две позиции в рейтинге самых недооцененных валют мира

Гривня поднялась на две позиции в рейтинге самых недооцененных валют мира


фото: НБУ
Украинская гривня поднялась с пятого на седьмое место с конца в списке самых недооцененных валют в обновленном индексе Биг-Мака

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания The Economist за январь 2020 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США - 5,67 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 23,99 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 грн/доллар.

В 2018 году по Индексу Биг-Мака, украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в июле 2019 года украинская гривня заняла пятое место в списке самых недооцененных валют - курс украинской валюты был недооценен на 61,3 %.

Наиболее недооцененными валютами мира в января 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии.

Переоцененными валютами является только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 18,4% дороже, чем в США, в Норвегии - на 5,3%.

  • Отметим, Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), при которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

 

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