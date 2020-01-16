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Espreso.tvОбществоГолосование переселенцев: Украина на переговорах в Минске выдвинула новое условие для выборов на Донбассе

Голосование переселенцев: Украина на переговорах в Минске выдвинула новое условие для выборов на Донбассе


фото: reuters
Украина на переговорах в Минске настаивает на возвращении переселенцев и их участии в голосовании на выборах в ОРДЛО

Об этом написала прессекретар Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, выборы не могут проходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов. При этом речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов.

Она подчеркнула, что выборы можно проводить только тогда, когда границы Украины будут полностью под ее контролем или контролем международных наблюдателей.

"Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствуют примирению и реинтеграции, но и могут спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - отметила Олифер.

По ее словам, Украина предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.

"В сфере безопасности подгруппе украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генштабом ВСУ", - написала Олифер.

Также во время заседания подгруппы по безопасности представители Украины сообщили о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.

В гуманитарной подгруппе подвели итоги взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, работа для дальнейшего освобождения людей продолжается.

"Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения", - проинформировала представитель Кучмы.

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