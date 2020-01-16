Глава МИД Великобритании пригласил Зеленского в ближайшее время посетить Лондон
Об этом глава украинского МИД написал в Twitter.
"Доминик Рааб повторно пригласил президента Украины Владимира Зеленского прибыть в ближайшее время. Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющего соглашению, охватывающему отношения между Украиной и Великобританией после Brexit", - написал Пристайко в Twitter в четверг.
Министры также обсудили сотрудничество по расследованию причин катастрофы самолета МАУ в Иране.
"Встретился с моим коллегой Домиником Раабе. Ценю его слова о твердую и несомненную поддержку Украины. Обменялись мнениями о способах сотрудничества в расследовании PS752 и договорились работать вместе по этому и другим вопросам, в частности по защите суверенитета Украины", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства
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