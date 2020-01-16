ГБР открыло уголовное производство в отношении председателя Харьковской ОГА Кучера за служебный подлог

16 января, 2020, 17:42

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер фигурирует в уголовном производстве по статье "Служебный подлог"

Об этом сообщает Depo.Харкив.

"Информация о совершении уголовного преступления Кучером поступила в компетентные органы еще 20 ноября 2019 года. Однако сведения в ЕРДР были внесены только 12 декабря 2019 года. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, другая подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов)", - говорится в сообщении.

Производство касается факта, когда распоряжение Кучера "О начале работы" на должности председателя Харьковской ОГА было подписано им и обнародовано дважды подряд под разными датами, однако под одним номером.

Ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, если вина будет доказана.

Как сообщало издание, в Харькове с сайта исчезло первое распоряжение о вступлении в должность председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера. Распоряжение "О начале работы" на должности председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера дважды появлялось на сайте ОГА под разными датами.

Впервые распоряжение под номером 149-К, после которого Кучер получает полномочия, было опубликовано 7 ноября в первой половине дня. "В соответствии с Указом Президента Украины от 5 ноября... приступаю к исполнению полномочий председателя Харьковской областной государственной администрации с 7 ноября 2019 года", - говорится в распоряжении №149-к от 7 ноября. Однако до 14:00 это распоряжение с сайта Харьковской ОГА исчезло.

Зато на следующий день появилось другое распоряжение с тем же названием и тем же номером 149-К, однако под другой датой - 8 ноября. Согласно этому распоряжению, Кучер приступил к исполнению полномочий председателя Харьковской ОГА только 8 ноября. "Приступаю к исполнению полномочий председателя Харьковской областной государственной администрации с 8 ноября 2019 года", - говорится в тексте документа за подписью Кучера.

При этом на сайте Харьковской ОГА от 7 ноября остается информация о встрече Кучера в качестве председателя Харьковской ОГА, которым он по сути еще не был, с Генеральным консулом Германии Штефаном Кайл.

Согласно действующему законодательству, народный депутат Украины не может быть одновременно еще и государственным служащим, в том числе председателем местной государственной администрации. Поэтому, публикация распоряжения от 7 ноября противоречило ст. 12 Закона Украины "О местных государственных администрациях" и ст. 3 Закона Украины "О статусе народного депутата". Поэтому это распоряжение было удалено.