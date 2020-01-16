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Espreso.tvМирЭкономика Германии замедлилась до 6-летнего минимума

Экономика Германии замедлилась до 6-летнего минимума


фото: forbes
Немецкая экономика в 2019 году выросла всего на 0,6%. Это наименьший показатель за последние шесть лет

Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ, передает Интерфакс-Украина

В 2018 году экономика ФРГ выросла на 1,5%, в 2017-м - на 2,5%, в 2016-м - на 2,2%.

При этом ВВП Германии растет в итоге уже десятый год подряд. Последний раз отрицательная динамика показателя была зафиксирована в 2009 году. Тогда он упал на 5,6% из-за финансового кризиса.

Причина снижения роста - торговые конфликты в мире, кризис в автомобилестроительной отрасли и неопределенность с Brexit. Кроме того, замедление роста вызвало снижение внешнего спроса. Так, экспорт 2019 увеличился лишь на 0,9% по сравнению с 2,1% 2018 года, а импорт вырос всего на 1,9% по сравнению с 3,6% 2018. Также на 1,7% снизились капиталовложения.

Официальные данные об изменении ВВП ФРГ в четвертом квартале будут опубликованы 14 февраля.

Отметим, что Германия является крупнейшей экономикой ЕС. Страна отвечает за 28% ВВП еврозоны.

 

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