Экономика Германии замедлилась до 6-летнего минимума
Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ, передает Интерфакс-Украина
В 2018 году экономика ФРГ выросла на 1,5%, в 2017-м - на 2,5%, в 2016-м - на 2,2%.
При этом ВВП Германии растет в итоге уже десятый год подряд. Последний раз отрицательная динамика показателя была зафиксирована в 2009 году. Тогда он упал на 5,6% из-за финансового кризиса.
Причина снижения роста - торговые конфликты в мире, кризис в автомобилестроительной отрасли и неопределенность с Brexit. Кроме того, замедление роста вызвало снижение внешнего спроса. Так, экспорт 2019 увеличился лишь на 0,9% по сравнению с 2,1% 2018 года, а импорт вырос всего на 1,9% по сравнению с 3,6% 2018. Также на 1,7% снизились капиталовложения.
Официальные данные об изменении ВВП ФРГ в четвертом квартале будут опубликованы 14 февраля.
Отметим, что Германия является крупнейшей экономикой ЕС. Страна отвечает за 28% ВВП еврозоны.
- Напомним, недавно Bloomberg сообщал о том, что по итогам 2019 немецкие автопроизводители сократили объемы производства на рекордные 9% до минимального за последние 23 года уровня.
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