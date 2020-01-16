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Espreso.tvОбществоДепутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали альтернативный законопроект о СМИ, - Княжицкий

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали альтернативный законопроект о СМИ, - Княжицкий

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали альтернативный законопроект о медиа

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Николай Княжицкий.

Он отметил, что законопроект от монобильшинства Зеленского содержит нормы, которые могут привести к установлению цензуры как в медиа, так и в Интернете, что не соответствует европейским стандартам свободы слова. А также дает механизмы для возвращения в украинское медийное поле российских информационно-пропагандистских ресурсов.

"Сегодня совместно с коллегами по фракции Ириной Геращенко, Викторией Сюмар, Олегом Синюткой, Владимиром Арьевым, Иванной Климпуш-Цинцадзе, Владимиром Вятровичем, Ириной Фриз, Софией Фединой зарегистрировали альтернативный проект закона о СМИ в Украине. Очевидно, что над основным законом о СМИ была проделана огромная работа, однако в нем остается немало дискуссионных или и недопустимых пунктов ", - аргументирует Николай Княжицкий.

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"Например, он пытается контролировать и цензурировать интернет, позволяет гражданам страны-агрессора, участвовавших в поддержке антиукраинских акций или нарушали украинское законодательство, снова вернуться на экраны украинских СМИ. В основном законе упоминается о прозрачности медиасобственности, однако никаких способов контролировать кому принадлежит СМИ или санкций за нарушение не предусмотрено. А прозрачность финансирования медиа вообще проигнорировано. Поэтому мы вместе с коллегами из "Европейской Солидарности" предложили альтернативный проект закона. В пятницу его рассмотрит комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики ", - сообщил Княжицкий.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины появился новый законопроект №2693 "О медиа", который предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа, как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

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