ЦИК зарегистрировала нардепа вместо Венедиктовой

16 января, 2020, 17:54

ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Санченко

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Верховная Рада Украины постановлением от 14 января 2020 года досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Венедиктовой И.В., избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении нею депутатских полномочий. Указанное Постановление поступило в ЦИК.

Следовательно, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживающего в Киеве.