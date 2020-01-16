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Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала нардепа вместо Венедиктовой

ЦИК зарегистрировала нардепа вместо Венедиктовой


фото: prm.ua
ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Санченко

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Верховная Рада Украины постановлением от 14 января 2020 года досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Венедиктовой И.В., избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении нею депутатских полномочий. Указанное Постановление поступило в ЦИК.

Следовательно, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживающего в Киеве.

 

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