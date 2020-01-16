Четыре медиагруппы переносят блокировки своих телеканалов на спутнике

16 января, 2020, 13:38

Медиагруппы "Украина", 1 + 1 Медиа, StarLightMedia и Inter Media Group решила перенести дату кодирования спутникового сигнала своих телеканалов с 20 на 28 января этого года

Об этом сообщили в пресс-службах компаний.

"Мы приняли решение поддержать запрос провайдеров о переносе кодировке на одну неделю. Мы понимаем, что переподключить более 4 млн домохозяйств - задача непростая, и мы прогнозировали, что основной пик подключений придется на последние недели перед кодированием. Для нас важно, чтобы партнеры-провайдеры успели этот спрос полностью удовлетворить ", - отметила директор дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia Юлия Трибушна.

Отметим, изменение коснутся только абонентов открытого спутника, а для абонентов платного спутника, цифрового эфирного (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится. Кодируются только развлекательные каналы, функция которых, в первую очередь, развлекать зрителя. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике.

В Украине есть два спутниковых оператора: Виасат Украина и Xtra TV. Для того, чтобы пользоваться их услугами абонентам "открытого спутника" нужно заменить приемник на провайдерский и платить абонентскую плату. Медиагруппы рассчитывают, что именно эту модель выберут около 1 млн украинских домохозяйств.