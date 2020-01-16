Четыре медиагруппы переносят блокировки своих телеканалов на спутнике
Об этом сообщили в пресс-службах компаний.
"Мы приняли решение поддержать запрос провайдеров о переносе кодировке на одну неделю. Мы понимаем, что переподключить более 4 млн домохозяйств - задача непростая, и мы прогнозировали, что основной пик подключений придется на последние недели перед кодированием. Для нас важно, чтобы партнеры-провайдеры успели этот спрос полностью удовлетворить ", - отметила директор дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia Юлия Трибушна.
Отметим, изменение коснутся только абонентов открытого спутника, а для абонентов платного спутника, цифрового эфирного (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится. Кодируются только развлекательные каналы, функция которых, в первую очередь, развлекать зрителя. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике.
В Украине есть два спутниковых оператора: Виасат Украина и Xtra TV. Для того, чтобы пользоваться их услугами абонентам "открытого спутника" нужно заменить приемник на провайдерский и платить абонентскую плату. Медиагруппы рассчитывают, что именно эту модель выберут около 1 млн украинских домохозяйств.
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