Бесплатные медуслуги: появился список МЗ
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"Приоритетными направлениями стали лечение острого инфаркта и инсульта, помощь при родах, помощь недоношенным детям и ранняя диагностика онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.
Медицинская помощь при инсульте/инфаркте:
- диагностика: компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования;
- проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт)
- круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
- реабилитационная помощь в остром периоде.
Медицинские услуги в родах:
- физиологические роды;
- ургентное и плановое кесарево сечение;
- мониторинг состояния женщины и ребенка;
- обезболивание во время родов;
- лабораторные и инструментальные обследования;
- интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у пациентки;
- реанимация и стабилизации состояния новорожденных;
- вакцинация;
- метаболический скрининг у новорожденных;
- консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.
Медицинская помощь для недоношенных детей:
- интенсивная терапия;
- дыхательная поддержка:
- круглосуточное парентеральное питание;
- круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование:
- аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г
- вакцинация;
- метаболический скрининг у новорожденных.
Медицинские услуги для ранней диагностики онкозаболеваний:
- маммография;
- гистероскопия;
- эзофагогастродуоденоскопия;
- колоноскопия;
- цистоскопия;
- бронхоскопия.
Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению врача первичной или лечащего врача. Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления бесплатно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.
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