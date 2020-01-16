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Espreso.tvОбществоБесплатные медуслуги: появился список МЗ

Бесплатные медуслуги: появился список МЗ

Услуги первичной и экстренной медицинской помощи останутся бесплатными

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"Приоритетными направлениями стали лечение острого инфаркта и инсульта, помощь при родах, помощь недоношенным детям и ранняя диагностика онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь при инсульте/инфаркте:

- диагностика: компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования;

- проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт)

- круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

- реабилитационная помощь в остром периоде.

Медицинские услуги в родах:

- физиологические роды;

- ургентное и плановое кесарево сечение;

- мониторинг состояния женщины и ребенка;

- обезболивание во время родов;

- лабораторные и инструментальные обследования;

- интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у пациентки;

- реанимация и стабилизации состояния новорожденных;

- вакцинация;

- метаболический скрининг у новорожденных;

- консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Медицинская помощь для недоношенных детей:

- интенсивная терапия;

- дыхательная поддержка:

- круглосуточное парентеральное питание;

- круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование:

- аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г

- вакцинация;

- метаболический скрининг у новорожденных.

Медицинские услуги для ранней диагностики онкозаболеваний:

- маммография;

- гистероскопия;

- эзофагогастродуоденоскопия;

- колоноскопия;

- цистоскопия;

- бронхоскопия.

Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению врача первичной или лечащего врача. Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления бесплатно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.

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