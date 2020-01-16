Авиакатастрофа в Иране: пять стран, граждане которых погибли, требуют компенсаций
16 января, 2020, 18:21
Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания требуют от Ирана выплату компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета МАУ
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел пяти стран, сообщает РБК-Украина.
Соответствующее решение представители пяти стран приняли во время встречи в Лондоне.
В заявлении страны призвали Иран провести тщательное независимое и прозрачное международное расследование, открытое для стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.
- Авиакатастрофа под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти