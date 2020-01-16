Авиакатастрофа в Иране: пять стран, граждане которых погибли, требуют компенсаций

16 января, 2020, 18:21

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания требуют от Ирана выплату компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета МАУ

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел пяти стран, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение представители пяти стран приняли во время встречи в Лондоне.

В заявлении страны призвали Иран провести тщательное независимое и прозрачное международное расследование, открытое для стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.