 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: пять стран, граждане которых погибли, требуют компенсаций

Авиакатастрофа в Иране: пять стран, граждане которых погибли, требуют компенсаций

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания требуют от Ирана выплату компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета МАУ

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел пяти стран, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение представители пяти стран приняли во время встречи в Лондоне.

В заявлении страны призвали Иран провести тщательное независимое и прозрачное международное расследование, открытое для стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

  • Авиакатастрофа под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать