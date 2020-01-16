Антибуллинг, индивидуальное образование, сокращение количества учеников в классах, - Рада проголосовала новый образовательный законопроект
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины, передает Еспресо.TV .
Народные депутаты Украины сегодня приняли во втором чтении проект закона о полном общем среднем образовании.
За закон № 0901 проголосовали 327 народных депутатов.
Заместитель комитета по вопросам образования ВР Сергей Колебошин заявил, что принятый во 2-м чтении законопроект давно перезрел: предыдущая редакция закона действует с 1999 года. Документ касается всех школ Украины, которых более 15 000.
Законопроект имеет ряд нововведений. Для учеников прописывают понятия о буллинг, и как от него защититься законом, а также прописывают индивидуальные образовательные программы. Для преподавателей - новые возможности профессионального роста. Для администрации школ - большую финансовую и кадровую автономию.
Ко второму чтению проекту закона о среднем образовании народные депутаты проработали 553 правки.
По словам нардепов, теперь максимальное количество учеников в классах начальной школы составит не 30, а 24. Однако закон так и не предусматривает, что школьники старших классов смогут выбирать часть предметов для учебного процесса.
Согласно пояснительной записке, проект закона регулирует вопросы доступности и обеспечение равного доступа детей к полного общего среднего образования, в частности:
- доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность;
- обеспечение качества полного общего среднего образования и обеспечение академической добродетели в сфере общего среднего образования;
- языка образования в учреждениях общего среднего образования;
- сертификации педагогических работников;
- ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения учреждений;
- основ осуществления институционального аудита;
- самоуправление в учебном заведении, в частности ученического и родительского;
- прав и обязанностей участников образовательного процесса;
- разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.
Принят Закон «О среднем образовании» ▶ ️ https://t.co/Wl4eEKPGXK pic.twitter.com/uPrDiZeaHS- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) January 16, 2020
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