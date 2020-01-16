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Espreso.tvОбществоАнтибуллинг, индивидуальное образование, сокращение количества учеников в классах, - Рада проголосовала новый образовательный законопроект

Антибуллинг, индивидуальное образование, сокращение количества учеников в классах, - Рада проголосовала новый образовательный законопроект


фото: rada.gov.ua
16 января Верховная Рада проголосовала законопроект № 0901 о среднем образовании, которым предусматривается уменьшение количества учеников в классах с 30-ти до 24-х

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины, передает Еспресо.TV .

Народные депутаты Украины сегодня приняли во втором чтении проект закона о полном общем среднем образовании.

За закон № 0901 проголосовали 327 народных депутатов.

Заместитель комитета по вопросам образования ВР Сергей Колебошин заявил, что принятый во 2-м чтении законопроект давно перезрел: предыдущая редакция закона действует с 1999 года. Документ касается всех школ Украины, которых более 15 000.

Законопроект имеет ряд нововведений. Для учеников прописывают понятия о буллинг, и как от него защититься законом, а также прописывают индивидуальные образовательные программы. Для преподавателей - новые возможности профессионального роста. Для администрации школ - большую финансовую и кадровую автономию.

Ко второму чтению проекту закона о среднем образовании народные депутаты проработали 553 правки.

По словам нардепов, теперь максимальное количество учеников в классах начальной школы составит не 30, а 24. Однако закон так и не предусматривает, что школьники старших классов смогут выбирать часть предметов для учебного процесса.

Согласно пояснительной записке, проект закона регулирует вопросы доступности и обеспечение равного доступа детей к полного общего среднего образования, в частности:

- доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность;

- обеспечение качества полного общего среднего образования и обеспечение академической добродетели в сфере общего среднего образования;

- языка образования в учреждениях общего среднего образования;

- сертификации педагогических работников;

- ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения учреждений;

- основ осуществления институционального аудита;

- самоуправление в учебном заведении, в частности ученического и родительского;

- прав и обязанностей участников образовательного процесса;

- разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.

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