3,6 млрд Хиросим за 25 лет: ученые заявили о рекордном нагреве Мирового океана
Об этом говорится в исследовании, проведенном международной группой 14 ученых из 11 институтов по всему миру.
"Чтобы было легче понять, я сделал расчет. Атомная бомба в Хиросиме взорвалась с энергией около 63 000 000 000 000 джоулей. Количество тепла, которое мы поместили в Мировой океан за последние 25 лет, равно 3,6 миллиардам взрывов атомной бомбы в Хиросиме. Это измеренное потепление океана неоспоримо и является еще одним доказательством глобального потепления", - сказал Лицзинь Ченг, ведущий автор статьи и доцент Международного центра наук о климате и окружающей среде при Институте физики атмосферы (IAP) Китайской академии наук (CAS).
Согласно исследованию, температура океана в 2019 году примерно на 0,075 градуса Цельсия выше средней за 1981-2010 годы. Чтобы достичь этой температуры, океану понадобилось бы 228000000000 000000000000 (228 секстиллионов) джоулей тепла.
Авторы опубликовали свои результаты 13 января с призывом к людям повернуть назад изменение климата. Исследователи сообщают, что глобальная температура океана не только увеличивается, но этот процесс еще и ускоряется.
2019 год побил предыдущие рекорды, установленные в предыдущие годы для глобального потепления, и его последствия уже проявляются в виде более экстремальных погодных условий, повышения уровня моря и причинения вреда океанским животным.
"Глобальное потепление реально, и оно ухудшается. И это только вершина айсберга в будущем. К счастью, мы можем что-то с этим сделать: мы можем использовать энергию более разумно и диверсифицировать наши источники энергии. У нас есть силы, чтобы решить эту проблему", - уверены авторы работы.
Кроме прогнозов на будущее, не стоит забывать, что в северной части Тихого океана уже присутствует аномальное явление: в 2013-2015 годах там образовалась гигантская "капля", температура которой на шесть градусов превысила температуру всей воды в океане. Она привела к гибели морских обитателей - от фитопланктона до зоопланктона, от рыбы до китов.
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