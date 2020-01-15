Зеленский рассказал Меркель о выбранных новых участках разведения сил на Донбассе

15 января, 2020, 15:06

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Зеленский поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Президент также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом "черных ящиков".

Зеленский ожидает эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных в сбивании самолета украинских авиалиний, а также компенсацию семьям погибших и компании-перевозчику. Он призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Стороны также обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу.

Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Президент и Федеральный канцлер также пообщались о ситуации в Донбассе.

Зеленский поблагодарил Меркель за активное участие в проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке.

Он отметил, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части содержащихся украинцев.

"Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения.

Также президент выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе.

По его словам, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей", - подчеркнул он.

Кроме того, президент выразил обеспокоенность недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.