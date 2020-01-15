Итоги 2019-го: в Human Rights Watch рассказали о пытках и преследовании татар в оккупированном Крыму
Отчет организации опубликовано на официальном сайте " Human Rights Watch ".
"В течение года российские власти в оккупированном Крыму продолжала издеваться над крымских татар, преследуя десятки людей по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - говорится в сообщении.
В организации заявляют, что только в марте 2019-го российскими властями было арестовано 24 крымских татар, большинство из которых принимали активное участие в деятельности объединения "Крымская Солидарность" - организации, оказывающей правовую и социальную поддержку семьям арестованных и заключенных по политически мотивированными делами. Всех арестованных обвинили в причастности к панисламской движения "Хизб ут-Тахрир" ( "Партия освобождения"), запрещенного в России, как "террористическая" организация, однако легального в Украине.
"Против одного из них не было выдвинуто обвинений в совершении любого акта насилия. По крайней мере четверо арестованных подвергались пыткам или жестокому обращению со стороны сотрудников российских силовых структур. В июне в Крыму было арестовано еще восемь крымских татар по такому же обвинению", - отчитываются в "Human Rights Watch".
В июне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти немедленно перевести в больницу Эдема Бекирова, тяжелобольного крымскотатарского активиста, которого удерживали в СИЗО с декабря 2018 года. Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ и освободила Бекирова только в августе. В сентябре Бекиров вернулся в Киев в рамках обмена пленными.
Также в организации напомнили об адвокате активистов "Крымской солидарности" Эмиля Курбединова, которого минюст страны-оккупанта требовал исключить из "Крымской центральной коллегии адвокатов" по подозрению в его причастности к "экстремистской деятельности".
- Напомним, 10 января генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский встретился с крымскими политзаключенными , обвиненными в "терроризме" по делу "Хизб-ут-Тахрир"
- 13 января дочь фигуранта дела "Хизб-ут-Тахрир" Гульсум Алиеву задержали российские оккупанты при пересечении админграницы в КПП "Каланчак"
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти