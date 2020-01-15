Итоги 2019-го: в Human Rights Watch рассказали о пытках и преследовании татар в оккупированном Крыму

15 января, 2020, 08:24

Правозащитная организация Human Rights Watch выпустила ежегодный отчет и подвела итоги действий России в аннексированном Крыму, где обвиняет страну-оккупанта в преследованиях и пытках татар

Отчет организации опубликовано на официальном сайте " Human Rights Watch ".

"В течение года российские власти в оккупированном Крыму продолжала издеваться над крымских татар, преследуя десятки людей по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - говорится в сообщении.

В организации заявляют, что только в марте 2019-го российскими властями было арестовано 24 крымских татар, большинство из которых принимали активное участие в деятельности объединения "Крымская Солидарность" - организации, оказывающей правовую и социальную поддержку семьям арестованных и заключенных по политически мотивированными делами. Всех арестованных обвинили в причастности к панисламской движения "Хизб ут-Тахрир" ( "Партия освобождения"), запрещенного в России, как "террористическая" организация, однако легального в Украине.

"Против одного из них не было выдвинуто обвинений в совершении любого акта насилия. По крайней мере четверо арестованных подвергались пыткам или жестокому обращению со стороны сотрудников российских силовых структур. В июне в Крыму было арестовано еще восемь крымских татар по такому же обвинению", - отчитываются в "Human Rights Watch".

В июне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти немедленно перевести в больницу Эдема Бекирова, тяжелобольного крымскотатарского активиста, которого удерживали в СИЗО с декабря 2018 года. Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ и освободила Бекирова только в августе. В сентябре Бекиров вернулся в Киев в рамках обмена пленными.

Также в организации напомнили об адвокате активистов "Крымской солидарности" Эмиля Курбединова, которого минюст страны-оккупанта требовал исключить из "Крымской центральной коллегии адвокатов" по подозрению в его причастности к "экстремистской деятельности".