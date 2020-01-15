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Espreso.tvСпортИспанский клуб отправил украинца Кравца в аренду

Испанский клуб отправил украинца Кравца в аренду


фото: cdleganes.com
Испанский "Леганес" отдал в аренду украинского защитника Василия Кравца в "Луго", который выступает во втором испанском дивизионе

Об этом сообщает twitter испанского клуба.

Клуб испанской Сегунды "Луго" официально объявил о подписании арендного соглашения с украинским защитником "Леганеса" Василия Кравца. Футболист проведет в команде ближайшие полгода.

Год назад Кравец перешел в "Леганес" именно с "Луго", тогда трансфер обошелся примерно в 2,5 млн евро, однако украинец так и не сумел закрепиться в основном составе команды.

В нынешнем сезоне Кравец провел за "Леганес" только один матч в Кубке Испании. За "Луго" украинский защитник выступал с 2017 по 2019 годы.

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