Испанский клуб отправил украинца Кравца в аренду
Об этом сообщает twitter испанского клуба.
Клуб испанской Сегунды "Луго" официально объявил о подписании арендного соглашения с украинским защитником "Леганеса" Василия Кравца. Футболист проведет в команде ближайшие полгода.
Год назад Кравец перешел в "Леганес" именно с "Луго", тогда трансфер обошелся примерно в 2,5 млн евро, однако украинец так и не сумел закрепиться в основном составе команды.
В нынешнем сезоне Кравец провел за "Леганес" только один матч в Кубке Испании. За "Луго" украинский защитник выступал с 2017 по 2019 годы.
OFICIAL- Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) 15 января 2020
Vasyl Kravets: primer refuerzo del #CDLugo .
El jugador ucraniano llega cedido por el @CDLeganes hasta final de temporada y será presentado mañana a las 13:00. #KravetsAlbivermello #ForzaLugo #Resistiremos pic.twitter.com/RXq2vmfnzs
- 14 января сообщалось, что украинский защитник Василий Кравец покинет клуб высшего испанского дивизиона "Леганес" и вернется в "Луго", который играет во второй по силе лиге.
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