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Espreso.tvОбществоИран объявил британского посла персоной нон грата

Иран объявил британского посла персоной нон грата


фото: tehrantimes
Иран объявил посла Великобритании в Тегеране персоной нон грата и потребовал его высылки

Об этом сообщает The Telegraph .

"Иран во вторник объявил посла Великобритании в Тегеране персоной нон грата, призвав к его изгнанию из-за вероятной роль в недавних антиправительственных акциях протеста", - говорится в сообщении.

Представитель иранской судебной системы Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что посол Великобритании в Тегеране Роберт Макейр сыграл "провокационную роль", находясь на акции в память погибших в катастрофе украинского пассажирского самолета, который был сбит иранскими военными.

Как сообщалось, посол Великобритании в Иране Роберта Макейра арестовали 11 января в Тегеране. Он был на акции в память погибших в катастрофе, произошедшей по вине иранских военных. Постепенно траурное мероприятие превратилось в акцию протеста, участники которой требовали отставки власти Ирана.

Макейр сказал, что он оставил ходу только она переросла в протесты, и был арестован на пути в посольство.

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Ирана, чтобы выразить ему решительный протест против неприемлемого задержания своего посла.

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран признал, что украинский пассажирский самолет случайно сбили иранские военные.

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