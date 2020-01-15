Ватикан: Папа Римский впервые назначил женщину на одну из топовых должностей
15 января, 2020, 17:25
Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на топ-должность в Ватикане
Об этом сообщает Associated Press .
Сообщается, что Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонних отношениях.
Также сообщается, что Ди Джованни работает в Госсекретариате Святого Престола с 1993 года. Сначала занималась вопросами, касающимися сферы многосторонности, прежде всего, мигрантов и беженцев, международного гуманитарного права, положения женщин, коммуникации, интеллектуальной собственности и туризма.
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