Ватикан: Папа Римский впервые назначил женщину на одну из топовых должностей

15 января, 2020, 17:25

Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на топ-должность в Ватикане

Об этом сообщает Associated Press .

Сообщается, что Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонних отношениях.

Также сообщается, что Ди Джованни работает в Госсекретариате Святого Престола с 1993 года. Сначала занималась вопросами, касающимися сферы многосторонности, прежде всего, мигрантов и беженцев, международного гуманитарного права, положения женщин, коммуникации, интеллектуальной собственности и туризма.