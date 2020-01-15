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Espreso.tvОбществоВатикан: Папа Римский впервые назначил женщину на одну из топовых должностей

Ватикан: Папа Римский впервые назначил женщину на одну из топовых должностей


фото: ap
Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на топ-должность в Ватикане

Об этом сообщает Associated Press .

Сообщается, что Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонних отношениях.

Также сообщается, что Ди Джованни работает в Госсекретариате Святого Престола с 1993 года. Сначала занималась вопросами, касающимися сферы многосторонности, прежде всего, мигрантов и беженцев, международного гуманитарного права, положения женщин, коммуникации, интеллектуальной собственности и туризма.

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