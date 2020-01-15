Вальверде не сдержал слез во время прощания с футболистами "Барселоны"

15 января, 2020, 16:44

Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде расплакался во время прощания с игроками "Барселоны"

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, во вторник утром, 14 января, 55-летний специалист отправился на базу каталонского клуба, чтобы забрать личные вещи и попрощаться с футболистами, перед их первой тренировкой под руководством нового тренера Кике Сетьена. Во время разговора с игроками у тренера выступили слезы.

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.