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Espreso.tvОбществоВ украинском воздушном пространстве в 2019 году осуществили на 12% больше авиарейсов

В украинском воздушном пространстве в 2019 году осуществили на 12% больше авиарейсов


фото: reuters
В 2019 году Украэрорух предоставил услуги по аэронавигационному обслуживанию 335407 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний. Это на 11,5% превышает аналогичный показатель 2018 года, но на 37,2% ниже, чем в рекордном 2013-м году

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Украэрорух обеспечил выполнение 109 777 рейсов отечественных авиакомпаний, более чем за год на 2,9%, и 225 630 авиарейсов иностранных авиакомпаний, что по сравнению с 2018 годом больше на 16,2%.

По типам полетов: транзитные полеты - 141 680 (+13,2%), международные (с вылетом / посадкой) - 162 937 (+11,5%), количество внутренних полетов составляет 30790 (+ 4%).

"Наибольший потенциал сосредоточен в транзитных полетах в воздушном пространстве Украины, учитывая выгодное географическое положение страны. Их количество по сравнению с 2013 годом снизилось в три раза из-за временной оккупации Крыма и боевых действий на востоке страны. В общем недополученный доход Украэроруха из-за снижения интенсивности воздушного движения, начиная с 2014 года, оценивается на уровне 20 млрд грн ", - заявляет руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

Сейчас по объемам воздушного движения Украина не достигла уровня 2013 года, самого успешного за всю историю существования Украэроруха - тогда общее количество полетов над Украиной за год составило 534 581. Сейчас этот показатель на 37,2% ниже.

В 2019 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания Украэрорух предоставил МАУ, Turk Hava Yollari, Wizz Air, Belavia и LOT.

 

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