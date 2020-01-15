В Украине ужесточили наказание за привлечение детей в незаконные вооруженные формирования
15 января, 2020, 13:54
Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram -канале.
"Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования", - говорится в сообщении.
Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
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