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Espreso.tvОбществоВ Украине ужесточили наказание за привлечение детей в незаконные вооруженные формирования

В Украине ужесточили наказание за привлечение детей в незаконные вооруженные формирования

Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram -канале.

"Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования", - говорится в сообщении.

Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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