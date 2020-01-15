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Espreso.tvОбществоВ США самолет сбросил топливо над школами: 60 пострадавших

В США самолет сбросил топливо над школами: 60 пострадавших

В США коммерческий самолет во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами, в результате чего пострадали 60 человек, большинство из которых дети

Как сообщает CNN , коммерческий самолет авиакомпании Delta направлялся в Шанхай. После взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса у самолета возникли проблемы с двигателем, которая требовала скорейшего возвращения в аэропорт вылета.

"Самолет благополучно приземлился после выброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасной посадочной веса", - заявили в авиакомпании.

Инцидент произошел около полудня по местному времени в городке Кудахи, штат Калифорния. Самолет сбросил топливо в районе, где расположены пять начальных и одна средняя школы.

Распоряжений местных властей об эвакуации не поступало.

По словам спасателей, все пострадавшие получили легкие повреждения, не требующие госпитализации.


На видео, снятом очевидцами, видно, как из крыльев авиалайнера, пролетал на небольшой высоте, распыляется вещество светлого цвета.

По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного топлива, который разъедал глаза у людей на земле.

 

 

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