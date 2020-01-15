В СБУ начали декларировать доходы работников, которые ранее были "под грифом"
Первым подал свою декларацию за 2019 год бывший глава СБУ Василий Грицак, сообщают в ГПК.
В ГПК напомнили, что в соответствии с новым законом о НАПК, принятом в октябре 2019 года, все должностные лица СБУ, другие силовики и разведчики, которые назначаются публичными актами Президента или Верховной Рады, должны подавать открытые декларации.
"Как ни странно, ексголова СБУ Грицак стал первым, кто исполнил закон. Для этого Центру противодействия коррупции понадобилось 3 года судебных разбирательств и в конце концов изменения в закон. Теперь ждем обнародования деклараций нынешних руководителей СБУ, в которых есть время их подать до 1 апреля ", - прокомментировал юрист ГПК Андрей Савин.
"В декларации Грицака имеются огромные состояния, которые в основном записаны на близких родственников. С десяток объектов недвижимости, элитные автомобили и часы, десятки тысяч иностранной валюты. Это все задекларировал человек, который всю жизнь был военным", - говорится в сообщении.
В "Центре противодействия коррупции" отметили, что действующий глава СБУ Иван Баканов отказался отменить незаконный "секретный" порядок декларирования руководства СБУ, а также обнародовать свою декларацию до принятия нового закона.
- Напомним, 16 октября Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", который перезагружает НАПК и открывает декларации руководства СБУ
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