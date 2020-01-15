В Польше в ДТП погибли двое украинцев

15 января, 2020, 12:51

Во вторник вблизи Варшавы произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, двое из которых - украинцы

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Польше Светлану Крису.

"К большому сожалению, в этой ужасной ДТП погибли двое граждан Украины - родные братья 1991 по 1992 года рождения", - сообщила консул.

По ее словам, дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Польше.

Дипломат отметила, что родственники погибших уже узнали о смерти и выехали в Польшу, чтобы заняться вопросами репатриации тел родных домой.

Крыса сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Двое других погибших являются гражданами Польши.