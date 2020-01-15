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Espreso.tvОбществоВ Польше в ДТП погибли двое украинцев

В Польше в ДТП погибли двое украинцев


фото: tvn24
Во вторник вблизи Варшавы произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, двое из которых - украинцы

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Польше Светлану Крису.

"К большому сожалению, в этой ужасной ДТП погибли двое граждан Украины - родные братья 1991 по 1992 года рождения", - сообщила консул.

По ее словам, дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Польше.

Дипломат отметила, что родственники погибших уже узнали о смерти и выехали в Польшу, чтобы заняться вопросами репатриации тел родных домой.

Крыса сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Двое других погибших являются гражданами Польши.

  • ДТП произошло во вторник примерно в 13.30 вблизи населенного пункта Любицы. Легковой автомобиль, в котором путешествовали четверо мужчин и следовавший в направлении Варшавы, по неизвестным причинам с большой скоростью и без торможения въехал сзади в грузовой автомобиль. Все четверо пассажиров автомобиля погибли на месте.
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