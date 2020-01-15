Укроборонпром будет продавать списанное имущество через ProZorro.Продажи

15 января, 2020, 15:38

Госконцерн "Укробонопром" будет продавать списанное имущество предприятий через электронную площадку ProZorro.Продажи

Об этом сообщила пресс-служба государственного концерна.

Отмечается, что информацию о торгах и лотах можно получить непосредственно на официальном сайте "Укроборонпрома", куда интегрировали интерфейс ProZorro.Продажи.

"Сейчас в системе объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн. Среди позиций, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета. В основном же предприятиями "Укроборонпрома" на аукцион выставлены автомобили, автобусы и металлолом", - говорится в сообщении .

В концерне подчеркивают, что с 2020 года в "Укроборонпроме" и на предприятиях концерна уменьшена сумма допороговых закупки до 50 000 гривен. Это означает, что любые услуги или имущество, стоимость которого превышает 50 000, будут покупаться прозрачно через публичную площадку.

"Мы постоянно сотрудничаем с ProZorro и консультируем предприятия по проведению продаж и закупок. В частности, создали инструкцию для предприятий как правильно проводить продажи, какая информация должна быть в описании лота, например, важно наличие фото.

Также мы планируем обучение для коллег и постоянно будем контролировать выполнение рекомендаций ", - заявила директор департамента закупок Надежда Бегун.