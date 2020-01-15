Украина продала за границу товаров на $ 9,37 млрд меньше, чем купила, - Госстат
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В частности, за январь-ноябрь 2019 украинские экспортеры продали за границу товаров на общую сумму $ 45,96 млрд. Импорт товаров за этот же период составил $ 55,33 млрд.
Рост объемов экспорта и импорта было почти одинаковым: экспорт из Украины за 11 месяцев 2019 вырос на 6,3%, а импорт - на 6,2%.
Отметим, что "минусовое" сальдо внешней торговли приводит к уменьшению предложения валюты в Украине и обесцениванию гривны. Впрочем, несмотря на это, в 2019 году происходило укрепление гривны. Это связано со значительными поступлениями от экспорта услуг (не учитывает Госстат), поступлениями от трудовых мигрантов и инвестициями иностранцев в государственные долговые облигации.
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