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Espreso.tvОбществоУкраина прекратила участие еще в одном соглашении в рамках СНГ

Украина прекратила участие еще в одном соглашении в рамках СНГ


фото: http://dialogs.org.ua/
Правительство поддержало проект указа о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

"Сегодня Кабмин поддержал проект Указа Президента о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот шаг обеспечит уменьшение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов страны.

  • Украина вышла из соглашения о мерах по улучшению расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств.

 

 

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