Украина прекратила участие еще в одном соглашении в рамках СНГ

15 января, 2020, 21:25

Правительство поддержало проект указа о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

"Сегодня Кабмин поддержал проект Указа Президента о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот шаг обеспечит уменьшение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов страны.