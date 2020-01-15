Украина прекратила участие еще в одном соглашении в рамках СНГ
15 января, 2020, 21:25
Правительство поддержало проект указа о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
"Сегодня Кабмин поддержал проект Указа Президента о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этот шаг обеспечит уменьшение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов страны.
- Украина вышла из соглашения о мерах по улучшению расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств.
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