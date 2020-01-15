Украина не будет создавать страховых запасов газа на 2020 год, - правительство

15 января, 2020, 11:55

Кабинет Министров Украины не планирует формировать страховой запас природного газа на 2020 год

Согласно обнародованному на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды проектом постановления ( "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год"), правительство планирует утвердить размер запаса, который поставщики газа должны создать в зависимости от запланированных месячных объемов поставок потребителям, на уровне 0% , передает Интерфакс-Украина .

"Установить, что в 2020 году поставщики природного газа создают страховой запас природного газа в размере 0% от запланированных месячных объемов поставок поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц", - говорится в проекте постановления.

Как прокомментировал этот проект председатель ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, новый оператор ГТС Украины с 1 января 2020 года) Сергей Макогон, создание страхового запаса газа на 2020 год в середине января уже не имеет смысла. В то же время он акцентировал внимание на необходимости формирования страховых запасов на следующие периоды, в частности на зиму 2020-2021 гг.

"Опять правительство обяжет" Нафтогаз "? Будут ли у" Нафтогаза "выделены средства на создание такого запаса? А это могут быть сотни миллионов долларов. Я лично считаю, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание такого запаса газа", - написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.