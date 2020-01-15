 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина не будет создавать страховых запасов газа на 2020 год, - правительство

Украина не будет создавать страховых запасов газа на 2020 год, - правительство


фото: reuters
Кабинет Министров Украины не планирует формировать страховой запас природного газа на 2020 год

Согласно обнародованному на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды проектом постановления ( "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год"), правительство планирует утвердить размер запаса, который поставщики газа должны создать в зависимости от запланированных месячных объемов поставок потребителям, на уровне 0% , передает Интерфакс-Украина .

"Установить, что в 2020 году поставщики природного газа создают страховой запас природного газа в размере 0% от запланированных месячных объемов поставок поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц", - говорится в проекте постановления.

Как прокомментировал этот проект председатель ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, новый оператор ГТС Украины с 1 января 2020 года) Сергей Макогон, создание страхового запаса газа на 2020 год в середине января уже не имеет смысла. В то же время он акцентировал внимание на необходимости формирования страховых запасов на следующие периоды, в частности на зиму 2020-2021 гг.

"Опять правительство обяжет" Нафтогаз "? Будут ли у" Нафтогаза "выделены средства на создание такого запаса? А это могут быть сотни миллионов долларов. Я лично считаю, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание такого запаса газа", - написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

  • Напомним, 29 октября Украина прекратила закачивать газ в подземные хранилища, до этого страна накопила в ПХГ рекордные 21,6 млрд кубометров газа.

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2020 среда

больше новостей

15 января, 2020 среда

14 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать