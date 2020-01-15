УЕФА назвал символическую сборную 2019-го года
15 января, 2020, 14:53
УЕФА обнародовал итоги голосования за символическую сборную 2019 года
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на сайте УЕФА.
В команду года по версии болельщиков вошли сразу семь дебютантов, среди них игроки английского "Ливерпуля" вратарь Алиссон Беккер, защитники Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон и вингер Садио Мане, защитник итальянского "Ювентуса" Маттейс Где Лигт, полузащитник испанской "Барселоны" Фрэнки де Йонг и нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовски.
Также в символчну сборную вошли защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, хавбек английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.
- В январе 2019-го В ЕФА обнародовал итоги голосования за символическую сборную 2018 года.
Читайте также
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
Читайте также
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие