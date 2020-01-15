УЕФА назвал символическую сборную 2019-го года

15 января, 2020, 14:53

УЕФА обнародовал итоги голосования за символическую сборную 2019 года

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на сайте УЕФА.

В команду года по версии болельщиков вошли сразу семь дебютантов, среди них игроки английского "Ливерпуля" вратарь Алиссон Беккер, защитники Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон и вингер Садио Мане, защитник итальянского "Ювентуса" Маттейс Где Лигт, полузащитник испанской "Барселоны" Фрэнки де Йонг и нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовски.

Также в символчну сборную вошли защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, хавбек английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.