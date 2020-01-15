 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА назвал символическую сборную 2019-го года

УЕФА назвал символическую сборную 2019-го года


фото: uefa.com
УЕФА обнародовал итоги голосования за символическую сборную 2019 года

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на сайте УЕФА.

В команду года по версии болельщиков вошли сразу семь дебютантов, среди них игроки английского "Ливерпуля" вратарь Алиссон Беккер, защитники Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон и вингер Садио Мане, защитник итальянского "Ювентуса" Маттейс Где Лигт, полузащитник испанской "Барселоны" Фрэнки де Йонг и нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовски.

Также в символчну сборную вошли защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, хавбек английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2020 среда

больше новостей

15 января, 2020 среда

14 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать