Убийство сына Соболева: депутат даст 2 млн за информацию о заказчике
15 января, 2020, 14:17
Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев готов заплатить 2 млн грн за информацию о заказчике покушения на его семью, в результате которого погиб его сын
Об этом он заявил на брифинге, передает "Лига.Новосты".
"Если кто-то нам предоставит информацию, которая подтверждает заказчика, мы с женой решили - мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 млн грн. Если это будет полиция, - я при всех говорю - мы готовы эти 2 млн даты на технические средства или на что скажут ", - сказал он.
По словам депутата это было семейным решением.
- Напомним, 1 декабря вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской было совершено обстрел автомобиля, в котором находился депутат Киевсовета Вячеслав Соболев с семьей. В результате обстрела был смертельно ранен 3-летнего сына Соболева.
- Полиция задержала подозреваемых - молодых 18 и 19 лет - и назвала одну из основных версий - финансово-хозяйственную деятельность Соболева.
- Суд арестовал обоих подозреваемых по делу убийства сына депутата Соболева.
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