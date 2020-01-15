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Espreso.tvОбществоУбийство сына Соболева: депутат даст 2 млн за информацию о заказчике

Убийство сына Соболева: депутат даст 2 млн за информацию о заказчике


фото: kiev.informator
Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев готов заплатить 2 млн грн за информацию о заказчике покушения на его семью, в результате которого погиб его сын

Об этом он заявил на брифинге, передает "Лига.Новосты".

"Если кто-то нам предоставит информацию, которая подтверждает заказчика, мы с женой решили - мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 млн грн. Если это будет полиция, - я при всех говорю - мы готовы эти 2 млн даты на технические средства или на что скажут ", - сказал он.

По словам депутата это было семейным решением.

  • Напомним, 1 декабря вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской было совершено обстрел автомобиля, в котором находился депутат Киевсовета Вячеслав Соболев с семьей. В результате обстрела был смертельно ранен 3-летнего сына Соболева.
  • Полиция задержала подозреваемых - молодых 18 и 19 лет - и назвала одну из основных версий - финансово-хозяйственную деятельность Соболева.
  • Суд арестовал обоих подозреваемых по делу убийства сына депутата Соболева.
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