Убийство сына Соболева: депутат даст 2 млн за информацию о заказчике

15 января, 2020, 14:17

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев готов заплатить 2 млн грн за информацию о заказчике покушения на его семью, в результате которого погиб его сын

Об этом он заявил на брифинге, передает "Лига.Новосты".

"Если кто-то нам предоставит информацию, которая подтверждает заказчика, мы с женой решили - мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 млн грн. Если это будет полиция, - я при всех говорю - мы готовы эти 2 млн даты на технические средства или на что скажут ", - сказал он.

По словам депутата это было семейным решением.