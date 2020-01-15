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Espreso.tvОбществоУбийство Окуевой: полиция задержала еще одного причастного

Убийство Окуевой: полиция задержала еще одного причастного

Правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

"Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко", - говорится в сообщении.

Задержание произошло сегодня утром, 15 января, около его дома. Пока неизвестно, объявили ли мужчине подозрение. В прокуратуре и полиции Киевской области редакции подтвердили факт задержания. Но отметили, что это связано с другим преступлением, который, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой. По словам главы пресс-службы полиции Киевщины Николай Жукович, говорится об убийстве киевского пидриемця в 2014-м году. Детали Жукович не сообщил.

Слидство.Инфо отмечает, что Кравченко является одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможный, которое произошло в 2016 году, а также начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

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