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Espreso.tvОбществоСША подписали первую фазу торгового соглашения с Китаем

США подписали первую фазу торгового соглашения с Китаем


фото: Youtube
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения. Церемония подписания состоялась сегодня, 15 января, в Белом доме в Вашингтоне

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сказал Трамп, первая фаза соглашения содержит в частности ограничения на снижение обменного курса юаня. При этом президент США заявил, что соглашение не включает отмену пошлин на товары из Китая. Америка готова отменить пошлины во второй части операции.

Также Трамп отметил, что соглашение между США и Китаем будет способствовать стабилизации международных отношений между странами.

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