Сколько украинцев работают официально: данные Фонда соцстрахования

15 января, 2020, 16:53

В 2019 году количество граждан, которые перечисляли взносы в Фонд социального страхования, достигло 12,5 млн человек

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования.

В Фонде отметили, что все украинцы, которые трудоустроены официально, работают по гражданско-правовым договорам или зарегистрированы как самозанятые лица или физические лица-предприниматели (ФОПы) являются плательщиками взносов в фонд. Поэтому в случае наступления страхового случая, в том числе потери работы или временной потери трудоспособности, беременности и т.д., такие люди имеют право получить компенсацию, выплачиваемую из фонда.

"В целом на протяжении 2019 года помощи и страховые выплаты от Фонда получили более 2,6 млн человек", - добавляют в Фонде соцстрахования.