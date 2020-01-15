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Espreso.tvОбществоСколько украинцев работают официально: данные Фонда соцстрахования

Сколько украинцев работают официально: данные Фонда соцстрахования


фото: poltava365
В 2019 году количество граждан, которые перечисляли взносы в Фонд социального страхования, достигло 12,5 млн человек

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования.

В Фонде отметили, что все украинцы, которые трудоустроены официально, работают по гражданско-правовым договорам или зарегистрированы как самозанятые лица или физические лица-предприниматели (ФОПы) являются плательщиками взносов в фонд. Поэтому в случае наступления страхового случая, в том числе потери работы или временной потери трудоспособности, беременности и т.д., такие люди имеют право получить компенсацию, выплачиваемую из фонда.

"В целом на протяжении 2019 года помощи и страховые выплаты от Фонда получили более 2,6 млн человек", - добавляют в Фонде соцстрахования.

 

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