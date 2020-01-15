СБУ обыскивает главу налоговой службы, - СМИ

15 января, 2020, 16:54

Служба безопасности Украины проводит обыск у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, обыски проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы. Обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях Украины.