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Espreso.tvОбществоСБУ обыскивает главу налоговой службы, - СМИ

СБУ обыскивает главу налоговой службы, - СМИ


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины проводит обыск у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, обыски проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы. Обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях Украины.

  • И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области разоблачили на предложении и предоставлении $ 25 тыс. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
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