СБУ обыскивает главу налоговой службы, - СМИ
15 января, 2020, 16:54
Служба безопасности Украины проводит обыск у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
По данным источников, обыски проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы. Обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях Украины.
- И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области разоблачили на предложении и предоставлении $ 25 тыс. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
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