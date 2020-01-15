Сборная Украины проиграла Чехии и выбыла из Евро-2020 по гандболу
15 января, 2020, 09:49
Мужская сборная Украины уступила Чехии и прекратила борьбу на чемпионате Европы по гандболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
14 января в Вене, в третьем туре группового раунда Евро-2020 сборной Украины было необходимо выигрывать в Чехии с разницей минимум в два мяча и рассчитывать на победу Австрии над Северной Македонией.
Австрийцы выиграли 32:28, а украинцы уступили чехам 19:23. Таким образом, наша команда проиграла на ЧЕ все три матча, финишировала в группе на последнем месте и прекратила выступления на турнире. В следующий раунд вышли команды Австрии и Чехии.
- Напомним, 12 января сборная Украины по гандболу проиграла Австрии во 2-м туре группового раунда чемпионата Европы.
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