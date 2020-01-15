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Espreso.tvСпортСборная Украины проиграла Чехии и выбыла из Евро-2020 по гандболу

Сборная Украины проиграла Чехии и выбыла из Евро-2020 по гандболу


фото: ehf-euro.com
Мужская сборная Украины уступила Чехии и прекратила борьбу на чемпионате Европы по гандболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

14 января в Вене, в третьем туре группового раунда Евро-2020 сборной Украины было необходимо выигрывать в Чехии с разницей минимум в два мяча и рассчитывать на победу Австрии над Северной Македонией.

Австрийцы выиграли 32:28, а украинцы уступили чехам 19:23. Таким образом, наша команда проиграла на ЧЕ все три матча, финишировала в группе на последнем месте и прекратила выступления на турнире. В следующий раунд вышли команды Австрии и Чехии.

 

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