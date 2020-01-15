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Espreso.tvОбществоRyanair начал летать из Херсона в еще один город в Польше

Ryanair начал летать из Херсона в еще один город в Польше


фото: reuters
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair выполнила первый рейс по маршруту из польского города Катовице в Херсон

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС) .

Отмечается, что самолет с регистрационным номером SP-RSB выполнил рейс FR5029 и приземлился в Херсоне в 10:07. В 10:30 самолет вылетит в обратном направлении - в Катовице.

Перелеты по маршруту Катовице-Херсон будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Напомним, 17 декабря 2019 Ryanair выполнил первый рейс в Херсон, доставив на самолете Boeing 737-800 SP-RSY пассажиров из Кракова. Полеты по этому маршруту будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. Билеты продаются по цене от 10 евро в одну сторону.

 

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