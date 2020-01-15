Российского друга Ломаченко и Усика поймали на допинге
Об этом сообщает российское издание "Чемпионат".
Чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Россиянин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей. После поединка боксер прошел допинг-контроль. Именно эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол.
Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиями схож с анаболическими стероидами, но имеет меньше побочных эффектов.
На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Русский известный дружескими отношениями с Украинской Василием Ломаченко и Александр Усик. Все три боксера сотрудничают с американским менеджером Эгис Климас.
- Напомним, 2 декабря стало известно, что Василий Ломаченко позвонил и дал победную совет россиянину Александру Беспутину в поединке за титул WBA в полусреднем весе против Раджаба Бутаева.
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