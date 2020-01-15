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Espreso.tvСпортРоссийского друга Ломаченко и Усика поймали на допинге

Российского друга Ломаченко и Усика поймали на допинге


фото: Instagram
Чемпиона мира по боксу из России Александра Беспутина, который дружит с украинскими боксерами Василием Ломаченко и Александром Усиком, поймали на допинге

Об этом сообщает российское издание "Чемпионат".

Чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Александр Беспутин провалил допинг-тест.

Россиянин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей. После поединка боксер прошел допинг-контроль. Именно эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол.

Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиями схож с анаболическими стероидами, но имеет меньше побочных эффектов.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Русский известный дружескими отношениями с Украинской Василием Ломаченко и Александр Усик. Все три боксера сотрудничают с американским менеджером Эгис Климас.

  • Напомним, 2 декабря стало известно, что Василий Ломаченко позвонил и дал победную совет россиянину Александру Беспутину в поединке за титул WBA в полусреднем весе против Раджаба Бутаева.
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