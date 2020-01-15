Рамзан Кадыров временно покинул пост из-за "нетрудоспособности"
15 января, 2020, 18:07
Лидер российского региона Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что временно покинул пост из-за, по его словам, "временной нетрудоспособности"
На официальном сайте главы Чечни опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он делегирует свои полномочия главе правительства Муслиму Хучиеву, сообщает Радио Свобода .
Как сообщает проект Радио Свобода Кавказ.Реалии, в прошлом году Кадыров минимум дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на "временную недееспособность".
Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни - пока не понятно.
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