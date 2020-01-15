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Espreso.tvОбществоРамзан Кадыров временно покинул пост из-за "нетрудоспособности"

Рамзан Кадыров временно покинул пост из-за "нетрудоспособности"

Лидер российского региона Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что временно покинул пост из-за, по его словам, "временной нетрудоспособности"

На официальном сайте главы Чечни опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он делегирует свои полномочия главе правительства Муслиму Хучиеву, сообщает Радио Свобода .

Как сообщает проект Радио Свобода Кавказ.Реалии, в прошлом году Кадыров минимум дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на "временную недееспособность".

Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни - пока не понятно.

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