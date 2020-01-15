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Espreso.tvОбществоРада проголосовала за основу законопроект о повышении доступности лекарств

Рада проголосовала за основу законопроект о повышении доступности лекарств

15 января Верховная Рада проголосовала за основу проект закона, которым предусматривается упрощение процедуры импорта лекарств в страну и освобождение их от НДС

О принятии законопроекта за основу сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета.

Документом предлагается создание основ привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета.

"Проект закона разработан с целью обеспечения возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением закупочной организации, применение прозрачных закупочных процедур и экономии бюджетных средств", - заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на презентации законопроекта в ВР.

Законопроектом также предполагается освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины медтоваров, что закупаться закупочной организацией.

Кроме того, предлагается нераспространении положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС в налоговый кредит на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этому законопроекту.

Также предусматривается приведение норм Налогового кодекса в соответствие с ЗУ "О публичных закупках", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки" тому подобное.

 

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