Рада проголосовала за основу законопроект о повышении доступности лекарств
О принятии законопроекта за основу сообщает сайт Верховной Рады Украины.
Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета.
Документом предлагается создание основ привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета.
"Проект закона разработан с целью обеспечения возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением закупочной организации, применение прозрачных закупочных процедур и экономии бюджетных средств", - заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на презентации законопроекта в ВР.
Законопроектом также предполагается освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины медтоваров, что закупаться закупочной организацией.
Кроме того, предлагается нераспространении положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС в налоговый кредит на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этому законопроекту.
Также предусматривается приведение норм Налогового кодекса в соответствие с ЗУ "О публичных закупках", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки" тому подобное.
. # Рада9 приняла за основу # ЗП2539 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства госбюджета» ▶ ️ https://t.co/GnOjq9NN76 pic.twitter.com/Zi8ROb8yn6- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) January 15, 2020
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