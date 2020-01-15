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Espreso.tvОбщество"Заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать", - новые свидетельства об импичменте Трампа

"Заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать", - новые свидетельства об импичменте Трампа

По делу импичмента президента США Дональда Трампа обнародовали новые свидетельства

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей опубликовал данные, полученные от американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, которого связывают с Рудольфом Джулиани, сообщает Общественное радио .

Речь идет о ранее неизвестных фактах давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович и попытки Джулиани встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Среди материалов - записи телефонных разговоров и копии переписки, которые конгрессменам предоставил Парнас. Часть содержит персональные данные, поэтому не подлежит обнародованию.

Парнас предоставил заметки, сделанные на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, где содержатся слова: "заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать".

Речь идет также об упоминаниях о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов и о Лени Дейвиса - американского лоббиста и политконсультанта, который поддерживал Хиллари Клинтон и представлял интересы Майкла Коэна - экс-адвоката Трампа, которого в США осудили за дачу ложных показаний. В одной из заметок написано: «Избавься Лени Дэвиса».

В материалах также есть копия письма, которого 10 мая 2019 года Джулиани направил Зеленскому, где "как адвокат частного лица Трампа, а не президента США" просил Зеленского о встрече 13-14 мая. Там должна была присутствовать и Виктория Тойнсинг - американский юрист, который работал на команду Трампа во время расследования спецпрокурора Мюллера.

В обнародованных документах содержится ряд текстовых сообщений между Парнасом и Робертом Хайдом - кандидатом от Республиканской партии в Конгресс, который ранее не упоминался по импичменту Трампа.

Из сообщений следует, что Гайд организовал круглосуточное наблюдение (возможно, и по телефону и компьютером тоже) за экс-послом США в Украине Мари Йованович.

Копии текстовых сообщений Парнаса свидетельствуют, что он переписывался с главой СБУ Иваном Баканов, экс-генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко; главой МВД Арсеном Аваковым; личным помощником Зеленского Андреем Ермаком и олигархом Игорем Коломойским.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди уже подтвердил, что его клиент готов свидетельствовать по делу импичмента Трампа.

  • 10 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила , что готова направить обвинительные статьи против Дональда Трампа в Сенат.
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