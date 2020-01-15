"Заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать", - новые свидетельства об импичменте Трампа

15 января, 2020, 08:40

По делу импичмента президента США Дональда Трампа обнародовали новые свидетельства

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей опубликовал данные, полученные от американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, которого связывают с Рудольфом Джулиани, сообщает Общественное радио .

Речь идет о ранее неизвестных фактах давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович и попытки Джулиани встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Среди материалов - записи телефонных разговоров и копии переписки, которые конгрессменам предоставил Парнас. Часть содержит персональные данные, поэтому не подлежит обнародованию.

Парнас предоставил заметки, сделанные на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, где содержатся слова: "заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать".

Речь идет также об упоминаниях о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов и о Лени Дейвиса - американского лоббиста и политконсультанта, который поддерживал Хиллари Клинтон и представлял интересы Майкла Коэна - экс-адвоката Трампа, которого в США осудили за дачу ложных показаний. В одной из заметок написано: «Избавься Лени Дэвиса».

В материалах также есть копия письма, которого 10 мая 2019 года Джулиани направил Зеленскому, где "как адвокат частного лица Трампа, а не президента США" просил Зеленского о встрече 13-14 мая. Там должна была присутствовать и Виктория Тойнсинг - американский юрист, который работал на команду Трампа во время расследования спецпрокурора Мюллера.

В обнародованных документах содержится ряд текстовых сообщений между Парнасом и Робертом Хайдом - кандидатом от Республиканской партии в Конгресс, который ранее не упоминался по импичменту Трампа.

Из сообщений следует, что Гайд организовал круглосуточное наблюдение (возможно, и по телефону и компьютером тоже) за экс-послом США в Украине Мари Йованович.

Копии текстовых сообщений Парнаса свидетельствуют, что он переписывался с главой СБУ Иваном Баканов, экс-генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко; главой МВД Арсеном Аваковым; личным помощником Зеленского Андреем Ермаком и олигархом Игорем Коломойским.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди уже подтвердил, что его клиент готов свидетельствовать по делу импичмента Трампа.