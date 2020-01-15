"В наряды вместе заступали": свидетели по делу убийства Шеремета заявили об алиби Дугарь

15 января, 2020, 20:42

Свидетели заявили, что на момент совершения преступления девушка находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области

Об этом сообщает Радио Свобода .

На суде по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения военному медику Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Шеремета, свидетели заявили, что на момент совершения преступления девушка находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

На вопрос прокурора, были ли свидетель и Яна Дугарь в период с 16 по 18 июля вместе, Татьяна Палфи ответила "в наряды мы вместе заступали".