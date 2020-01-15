"Разрабатывают климатическое оружие": в России депутат обвинил США в теплой зиме

15 января, 2020, 10:45

В России депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал теплую зиму следствием разработок США климатического оружия

Об этом он сказал в эфире радиостанции Говорит Москва .

Депутат считает, что климатические изменения "не случайны".

"Я уверен, что это не случайные климатические изменения. Первыми, мы знаем, они (США - ред) вот это во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются. Причем они это делают "типа мы исследования проводим", то есть не как оружие, а как исследование ", - считает депутат.

По его мнению, США вроде используют все, "что только можно, может и такое быть".

"Сегодня Америка, в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть", - считает депутат.

Алексея Журавлева избрали депутатом Госдумы в 2011 году. Тогда он входил во фракцию "Единая Россия". Пять лет спустя Журавлев вновь был избран депутатом - на этот раз как одномандатник.

Среди его законодательных инициатив - законопроекты о лишении родительских прав представителей ЛГБТ, о лишении детей мигрантов, которые не могут доказать, что платят налоги, права на бесплатное среднее образование, и о введении пожизненного "налога на армию" для тех, которые уклонились от военной службы . Также Журавлев предлагал ввести маркировку товаров компаний, которые сотрудничали с фашистскими режимами Германии и Италии.

Журавлева наградили орденом аннексированного Крыма "За верность долгу», а также медалью "Участник военной операции в Сирии".